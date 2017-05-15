За помощью к специалистам психиатрического профиля обратились 22 взрослых

На базе диспансерного отделения Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова состоялась субботняя акция «День психиатра», в рамках которой был проведен консультативный приём специалистами психиатрического профиля.



Основной целью акции стало повышения доступности психиатрической помощи населению. Приём вели: главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Пензенской области Вячеслав Белоусов, врачи психиатры взрослого и детского населения, медицинские психологи, врач эпилептолог. На приём обратилось 22 взрослых и 11 детей.



Особой востребованностью пользовался приём главного внештатного психиатра Вячеслава Ивановича Белоусова. К главному психиатру граждане обращались по вопросам, связанными с оказанием психиатрической помощи, порядкам проведения судебно-психиатрической экспертизы, вопросам лечения геронтологических больных, лечения больных с резистентностью к медикаментозной терапии.



«Подобный формат общения с пациентами и их родственниками позволяет получить гражданам более детальные ответы по интересующим их вопросам, что способствует увеличение доступности психиатрической помощи» - акцентировала главный врач Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова Светлана Митрошина.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 15 мая 2017