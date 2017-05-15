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Пензенский театр покажет на тамбовской сцене спектакль «Путь левой руки»
Сегодня в Пензе
 

Делегация Пензенского драматического театра отправляется в Тамбов, где в прошедший четверг открылся XI межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова. Завтра вечером наш театр покажет на тамбовской сцене спектакль «Путь левой руки» по пьесе современного драматурга Ольги Михайловой.

Ежегодный фестиваль, названный в честь великого русского актера Николая Хрисанфовича Рыбакова (1811-1876), учрежден в 2006 году Государственным академическим Малым театром России и администрацией Тамбовской области. Это актерский фестиваль, призванный выявить самые яркие и самобытные сценические дарования провинциальных театров. Его главные награды — две премии: «Актер России» и «Актриса России».

В 2014 году Пензенский драмтеатр уже становился победителем Рыбаковского фестиваля: три года назад премию «Актриса России» завоевала заслуженная артистка России Галина Репная за роль матери семейства Арины Петровны в спектакле по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» и тем самым вошла в историю российского театра как одна из актрис-лауреатов главного актерского фестиваля нашей страны.

В этот раз на главную награду фестиваля номинирована заслуженная артистка России Наталья Старовойт. В спектакле «Путь левой руки» она играет в дуэте с Галиной Репной и исполняет роль московской гадалки, которую Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Михаила Лермонтова, пригласила в Тарханы, чтобы узнать судьбу своего внука.

В конкурсной программе фестиваля, которая пройдет с 12 по 18 мая, также принимают участие Тульский академический театр драмы, Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр, Молодежный театр «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко из Тюмени, Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого, Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького и Самарский академический театр драмы имени М. Горького.

В жюри, председателем которого стал актриса Московского художественного театра имени А. П. Чехова, народная артистка России, лауреат Государственной премии России и национальной театральной премии «Золотая маска» Ольга Яковлева, — известные театральные деятели страны. Некоторые из них хорошо знакомы и пензенской театральной общественности по работе в жюри Первого окружного фестиваля «Театральное Поволжье», Всероссийского фестиваля «Маскерадъ» и ряду других проектов. Это арт-директор фестиваля — ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, «патриарх» отечественной театральной критики, заслуженный работник культуры России Николай Жегин и заслуженный деятель искусств России, театральный критик Валерий Подгородинский.

Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены на торжественном закрытии фестиваля 19 мая.

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