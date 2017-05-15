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Губернатор распорядился провести обучающие семинары для организаторов пляжного отдыха
Сегодня в Пензе
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По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, на территории региона готовится к открытию 43 зоны отдыха и 11 сертифицированных пляжей. В настоящее время проводятся необходимые работы по обустройству пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах – завозится песок, производится очистка дна, скашивание камыша, устанавливаются кабинки для переодевания и контейнеры для мусора.
По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, на территории региона готовится к открытию 43 зоны отдыха и 11 сертифицированных пляжей. В настоящее время проводятся необходимые работы по обустройству пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах – завозится песок, производится очистка дна, скашивание камыша, устанавливаются кабинки для переодевания и контейнеры для мусора.
Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017
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