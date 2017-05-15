Губернатор распорядился провести обучающие семинары для организаторов пляжного отдыха

По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, на территории региона готовится к открытию 43 зоны отдыха и 11 сертифицированных пляжей. В настоящее время проводятся необходимые работы по обустройству пляжей и мест массового отдыха населения на водных объектах – завозится песок, производится очистка дна, скашивание камыша, устанавливаются кабинки для переодевания и контейнеры для мусора.



В соответствии с поручением губернатора за каждым водоёмом, традиционно используемым населением для купания, как и в прошедшем году, будет назначен ответственный от администрации муниципального образования за обеспечение безопасности. Организовано изготовление и установка информационных стендов с правилами поведения у воды и телефонами экстренных служб.



«Ещё раз напоминаю о своём поручении, касающемся организации контроля зон отдыха и соблюдения правил поведения на пляжах. Накануне открытия купального сезона необходимо создать условия для отдыха и обеспечить безопасность граждан на водных объектах», - распорядился глава областной исполнительной власти.



«На особый контроль надо взять водоёмы, где за последние пять лет утонули люди. Особенно это касается Кузнецкого района и Сурского водохранилища. Я знаю, что если не займёмся решением этих вопросов, будут проблемы, мы не должны этого допустить», - подчеркнул он.



Губернатор распорядился провести обучающий семинар и показательные занятия для организаторов пляжного отдыха - предпринимателей, арендующих побережья водоёмов. Совместно с представителями Главного управления МЧС России региона, Управления МВД России по Пензенской области дать рекомендации, необходимые для работы в местах массового отдыха. Проверки пляжных объектов к приёму отдыхающих должны быть завершены в срок до 30 мая текущего года.

Новость: Правительство Пензенской области 15 мая 2017