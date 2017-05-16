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В Пензе капитально отремонтируют 11 километров теплосетей
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Почти 11 километров тепловых сетей будет капитально отремонтировано в Пензе в этом году. Компания «Т Плюс» уже выделила на реконструкцию более двухсот миллионов рублей. В ходе очередного заседания комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Пензенской городской Думы председатель комиссии, Виктор Воробьёв, поинтересовался, когда же приступят к самим работам?
Начальник Управления ЖКХ г. Пензы, Андрей Гришин, доложил: «В этой сфере у нас есть небольшие проблемы, связанные с реализацией программы «Безопасные и качественные дороги». Есть определённые участки дороги, где проходят подлежащие ремонту теплосети, и представители «Т Плюс» вынуждены подстраиваться под нас. Но мы достигли договорённости, и они уже приступили к ремонту теплосетей в соответствии с нашим графиком».
11 километров — протяжённость дорогостоящая, но в масштабах города небольшая. В капитальном ремонте нуждается гораздо больше теплосетей Пензы.
Депутат Пензенской городской Думы, Жиганша Туктаров, отметил: «Если мы в год будем ремонтировать по 10 километров, то полностью теплосети мы уже никогда не обновим. Я предлагаю выйти на Законодательное Собрание с инициативой создания некой федеральной программы по ремонту тепловых сетей. Потому что на средства муниципального бюджета мы никогда проблему не решим. Я думаю, только наличие федеральной программы спасёт многие города России».
Такую инициативу депутаты поддержали и решили подготовить соответствующее обращение в региональное Законодательное Собрание.
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