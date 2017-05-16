Спаивание молодежи

На этом месте постоянно происходят драки и стычки. К сожалению, перепалки не в рамках боксерского кружка. Выступления бойцов проходят возле пивного бара и все это из-за алкоголя. Местное взрослое население – главная клиентура окрестных рюмочных. Но взрослых им оказалось мало. Алкоголь начали продавать детям.

«Здесь жители уже собрались. Увидели наш пикет и высказывают свое недовольство. Такого просто не должно быть вблизи жилых домов. Они доставляют беспокойство и спаивают молодежь. Это должно быть категорически запрещено», - отметил Александр Антонов, председатель молодежного совета при Пензенского городской думе.

После такого строгого нарушения в бар сразу же прибыли сотрудники полиции. Теперь заведению еще долго придется восстанавливать свою репутацию. Это в том случае, если ему дадут такую возможность. Теперь за дело крепко взялись.

«Я хочу понять и разобраться в этой ситуации и все соответствующие органы заставить работать и исполнять свои обязанности. Здоровье нации – наше будущее. Недопустимо молодежи продавать спиртное. Есть федеральный закон», - добавил Федор Тощев, Депутат Пензенской городской думы.

Да и плотность таких заведений в этой районе мягко говоря зашкаливает. Об алкогольные бары здесь просто спотыкаются.

«Оказалось, что здесь 16 баров на 400 квадратных метров. Это ни в какие ворота», - добавил Александр.

О дальнейшей судьбе заведения остается только гадать, но от большого штрафа они точно не отвертятся.