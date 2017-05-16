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На помощь бизнесменам
Сегодня в Пензе
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На помощь местным предпринимателям. Пензенские многофункциональные центры предоставляют множество услуг все категориям граждан. Чтобы заявить о себе по громче, пензенский МФЦ провел день открытых дверей. На праздник услуг пригласили представителей малого и среднего бизнеса, чтобы рассказать им о том, чем им могут помочь.
«Сегодня мы готовы оказать всем предпринимателям услуги, которые они хотят, а также дать все консультации, которые им будут необходимы», - отметила директор ГАУ МФЦ Надежда Козенко.
Нуждающиеся в помощи предприниматели встретились не только с работниками центра, но и с представителями различных сфер деятельности, чтобы напрямую завязать контакты. А что касается начинающих акул бизнеса, то многих из них обеспечили достойным стартом в их деле. Многофункциональные центры предоставляют около 240 услуг. И любая помощь в бизнесе ощущается мгновенно.
«Сегодня предприниматели и представители бизнеса имеют возможность встретиться с представителями банков и поручителей. Мы также пригласили уполномоченного по правам предпринимателей. Многие из них уже здесь и работают с клиентами», - добавила Надежда.
На этом МФЦ не останавливается. В скором времени будет открыта электронная площадка, где бизнесмены смогут общаться между собой и получать услуги в режиме «Online» не отходя от компьютера или телефона.
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