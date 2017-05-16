Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 16 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В городе отремонтируют 64 дорожных объекта
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Пенза приступила к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Участие в нём примет 64 дорожных объекта на территории города общей протяжённостью 66,8 км. Кроме того, город вплотную займётся организацией безопасности дорожного движения. 100 миллионов рублей заложено на модернизацию светофорных объектов и установку дополнительных дорожных знаков.

Заместитель Главы Администрации г. Пензы, Юрий Ильин, сообщил: «Это и обустройство заездных «карманов», и организация искусственных неровностей и разметки, установка пешеходных ограждений, а также дорожных знаков — всё для повышения безопасности дорожного движения в Пензе!»

Подрядчиков уже определили. Ремонтом пензенских дорог и организацией знаков займутся местные предприятия. А вот за установку светофорных объектов будет отвечать компания из Уфы. За устройство же пешеходных ограждений — подрядчик из Рязани.

«Мы уверены, что выполнение дорожных работ будет в надёжных руках! И если понадобится последующее гарантийное обслуживание, эти организации не подведут», — отметил Юрий Ильин.

В результате торгов образовалась экономия — почти 34 миллиона рублей. На эти средства отремонтируют дополнительные объекты.

«В прошлом году мы уже начали ремонтировать тротуар на улице Кирова по нечётной стороне. В этом году будем работать на чётной — от улицы Бакунина до Площади Ленина. По многочисленным обращениям граждан, мы отремонтируем дорогу в посёлок Победа. Кроме того, планируем реконструкцию улицы Сухумской», — пояснил Юрий Олегович.

Остальные объекты, которые войдут в дополнительный перечень, пока определяются.

Новость: Екатерина Сорокина 16 мая 2017
2017-05-16
Аграриями Пензенской области яровой сев проведен на площади 688,9 тыс. гектаров
 По оперативным данным агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-05-16
Театр эстрадной песни Дмитрия Кабунина готовит программу «Чувствуй»
 Премьера состоится в Большом зале Центра культуры и досуга г.Пензы 24 мая
 
2017-05-16
Выявлены нарушения при реализации саженцев плодовых деревьев на рынке в р.п.Земетчино
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-16
Нужен ли в детских садах аутсорсинг?
 Участники совещания рассмотрели возможные риски, плюсы и минусы этого процесса
 
2017-05-16
Отчет руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях
 Прошло заседание Межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Пензы
 
2017-05-16
«Российский Азимут»
 В Пензе пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
 
2017-05-16
На ярмарке в городе Городище Пензенской области пресечена реализация копченого свиного сала без документов
 Данная продукция снята с реализации.
 
2017-05-16
Состоялось завершающее занятие семейного клуба «Ладушки»
 В этот раз встреча проходила в формате веревочного курса
 
2017-05-16
В настоящее время необходимо активизировать подготовку к празднованию Дня города
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел оперативное совещание
 
2017-05-16
Заклятые друзья
В Пензе мужчину избили и отобрали мобильный телефон
 
2017-05-16
Проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание
 
2017-05-16
Летом более 100 точек будут реализовывать мороженое и прохладительные напитки
 Были проведены аукционы по местам, определенным схемой размещения нестационарных торговых объектов
 
2017-05-16
Выявлены нарушения при реализации лука-севка на рынке села Малая Сердоба
 В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении
 
2017-05-16
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности»
 Пензенские предприятия принимают участие в 18-й международной специализированной выставке
 
2017-05-16
«Пятому углу» – четверть века!
Молодежная газета отпраздновала свое 25-летие
 

Новости партнеров
 
На сайте: 18ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru