В городе отремонтируют 64 дорожных объекта

Пенза приступила к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Участие в нём примет 64 дорожных объекта на территории города общей протяжённостью 66,8 км. Кроме того, город вплотную займётся организацией безопасности дорожного движения. 100 миллионов рублей заложено на модернизацию светофорных объектов и установку дополнительных дорожных знаков.

Заместитель Главы Администрации г. Пензы, Юрий Ильин, сообщил: «Это и обустройство заездных «карманов», и организация искусственных неровностей и разметки, установка пешеходных ограждений, а также дорожных знаков — всё для повышения безопасности дорожного движения в Пензе!»

Подрядчиков уже определили. Ремонтом пензенских дорог и организацией знаков займутся местные предприятия. А вот за установку светофорных объектов будет отвечать компания из Уфы. За устройство же пешеходных ограждений — подрядчик из Рязани.

«Мы уверены, что выполнение дорожных работ будет в надёжных руках! И если понадобится последующее гарантийное обслуживание, эти организации не подведут», — отметил Юрий Ильин.

В результате торгов образовалась экономия — почти 34 миллиона рублей. На эти средства отремонтируют дополнительные объекты.

«В прошлом году мы уже начали ремонтировать тротуар на улице Кирова по нечётной стороне. В этом году будем работать на чётной — от улицы Бакунина до Площади Ленина. По многочисленным обращениям граждан, мы отремонтируем дорогу в посёлок Победа. Кроме того, планируем реконструкцию улицы Сухумской», — пояснил Юрий Олегович.

Остальные объекты, которые войдут в дополнительный перечень, пока определяются.