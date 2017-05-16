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«Пятому углу» – четверть века!
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Первый номер «Пятого угла» вышел в июне 1992 года. За четверть века кружок юного журналиста разросся до полноценной редакции.
«У нас полноценная школьная редакция, которая работает, не только во всех школах города, но и области. Сейчас у нас насчитывается больше 100 школьных газет», - рассказывает Галина Зелинская, редактор газеты «Пятый угол».
За время существования печатного издания его корреспондентами были свыше 600 пензенских школьников. Создатели «Пятого угла» вспоминали в день юбилея газеты, как всё начиналось.
«Появилась идея объединить ребят в коллектив, где они могли бы открыто высказывать свои мысли, идеи, свои чаяния, свои взгляды на жизнь», - рассказывает методист Центра технологического обучения г. Пензы, Любовь Коспранова.
Юные журналисты рассказали, почему они решили выбрать эту профессию:«Журналистика помогает общаться с людьми, узнавать много нового»; «Мне сама профессия интересна, я хочу в будущем стать журналистом. «В «Пятом угле» я делаю школьную газету и мне это очень нравится».
В этот день журналисты «Пятого угла», победители конкурса «Труд всему голова» получили подарки от свои старших коллег.
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