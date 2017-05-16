Пензенские предприятия принимают участие в 18-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» - «Металлообработка-2017». Мероприятие проходит с 15 по 19 мая в московском «Экспоцентре».

«Металлообработка» - это один из крупнейших в России и Восточной Европе проектов в области станкостроения. Выставка уже более 30 лет объединяет крупнейших производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего мира.

Продукция пензенского производителя вызывает большой интерес посетителей выставки. Особое внимание гостей мероприятия привлекли универсальные токарно-винторезные станки серии СТ 16к20, достоинство которых оценили не только отечественные, но и немецкие покупатели. Кроме того, представлены новые высокотехнологичные токарные станки с системой ЧПУ серии СТ 16А25 и СТ 25.

Участие в мероприятии позволит пензенским предприятиям установить новые деловые контакты, презентовать свою продукцию на международной арене, ознакомиться с опытом иностранных коллег, а также найти партнеров для заключения с ними взаимовыгодных договоров и контрактов.