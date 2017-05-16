Выявлены нарушения при реализации лука-севка на рынке села Малая Сердоба

В апреле 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено рейдовое мероприятие на рынке села Малая Сердоба Малосердобинского района с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства.

В ходе рейдового мероприятия установлен факт реализации физическим лицом лука-севка без документов, удостоверяющих его сортовые и посевные качества.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 300 рублей.