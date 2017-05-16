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Выявлены нарушения при реализации лука-севка на рынке села Малая Сердоба
Сегодня в Пензе
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В апреле 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено рейдовое мероприятие на рынке села Малая Сердоба Малосердобинского района с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства. В ходе рейдового мероприятия установлен факт реализации физическим лицом лука-севка без документов, удостоверяющих его сортовые и посевные качества. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 300 рублей.
В апреле 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проведено рейдовое мероприятие на рынке села Малая Сердоба Малосердобинского района с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства.
В ходе рейдового мероприятия установлен факт реализации физическим лицом лука-севка без документов, удостоверяющих его сортовые и посевные качества.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ, наложен штраф на сумму 300 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 16 мая 2017
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