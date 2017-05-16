Летом более 100 точек будут реализовывать мороженое и прохладительные напитки

Администрация города Пензы в весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2017 года создала условия для обеспечения граждан услугами сезонной торговли прохладительными напитками, квасом, мороженым, а также посодействовала развитию малого предпринимательства, прежде всего микробизнеса, предоставив возможность организовать дополнительный источник дохода, организовала в сфере торговли дополнительные рабочие места, и приняла участие в продвижении продукции пензенских товаропроизводителей кваса и мороженого путем проведения открытого аукциона.

Так, в апреле, мае 2017 года были проведены аукционы по местам, определенным схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Всего более 100 точек на территории города будут реализовывать квас и мороженое пензенского товаропроизводителя, качество которого гарантировано заводами-производителями города Пензы, подтверждено сертификатами качества. Каждый предприниматель имеет программу производственного контроля и технологическую карту, выданную уполномоченными санитарными службами. Каждый продавец имеет санитарную книжку.

Кроме того, в целях совершенствования архитектурно-художественного облика города Пензы, комплексного системного подхода к архитектурно-художественному оформлению, внешнему благоустройству территории города Пензы с использованием нестационарных торговых объектов, администрацией города Пензы утверждены типовые архитектурные решения внешнего вида, которые нашли свое отражение в новых киосках по продаже кваса. Это еще один этап упорядочения размещения нестационарных торговых объектов.

Следует заметить, что по результатам проведения аукционов пополнился бюджет города Пензы на сумму более 1,5 млн рублей от размещения данных сезонных объектов торговли.