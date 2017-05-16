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Проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В совещании приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина и другие ответственные лица соответствующих структурных подразделений и участников муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Пензе. По информации заместителя главы администрации города Юрия Ильина, который отчитался о каждой переселяемой семье, проблемы создают жители, прописанные, но давно не проживающие согласно прописке. Их приходится разыскивать с привлечением правоохранительных органов для вручения уведомления о переселении. Найти удается не всех. Как сообщила начальник УМИ Наиля Алюшева: для осуществления процедуры переселения необходимость собрать пакет документов, в число которых входит получения решения суда, посещение нотариуса и других учреждений, удостоверяющих права собственников и т.д.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
В совещании приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина и другие ответственные лица соответствующих структурных подразделений и участников муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Пензе.
По информации заместителя главы администрации города Юрия Ильина, который отчитался о каждой переселяемой семье, проблемы создают жители, прописанные, но давно не проживающие согласно прописке. Их приходится разыскивать с привлечением правоохранительных органов для вручения уведомления о переселении. Найти удается не всех.
Как сообщила начальник УМИ Наиля Алюшева: для осуществления процедуры переселения необходимость собрать пакет документов, в число которых входит получения решения суда, посещение нотариуса и других учреждений, удостоверяющих права собственников и т.д.
Новость: Администрация города Пензы 16 мая 2017
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