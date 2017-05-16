Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались проблемы переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В совещании приняли участие заместители главы администрации города Юрий Ильин и Ирина Ширшина и другие ответственные лица соответствующих структурных подразделений и участников муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в г. Пензе.

По информации заместителя главы администрации города Юрия Ильина, который отчитался о каждой переселяемой семье, проблемы создают жители, прописанные, но давно не проживающие согласно прописке. Их приходится разыскивать с привлечением правоохранительных органов для вручения уведомления о переселении. Найти удается не всех.

Как сообщила начальник УМИ Наиля Алюшева: для осуществления процедуры переселения необходимость собрать пакет документов, в число которых входит получения решения суда, посещение нотариуса и других учреждений, удостоверяющих права собственников и т.д.

Тем не менее, реализация программы по переселению граждан ведется в соответствие с графиком и есть уверенность, что она будет выполнена в срок.