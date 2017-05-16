Заклятые друзья

«Я его избил, забрал у него телефон, и мы втроём ушли, а телефон я продал на Автовокзале. Деньги потратил на спиртное»,-рассказал подозреваемый.

Встреча с давним другом для Александра Горланова выдалась не самая удачная. Обычная дружеская встреча закончилась потасовкой после чего потерпевший был направлен в больницу.

«Он приехал не один их было трое. Мы просто отдыхали, а потом начался скандал. Он меня ударил сзади по шее и я упал. Когда я очнулся у меня ничего не было»,- рассказал потерпевший Александр Горланов.

Помимо пропажи Александр чудом остался жив. Когда его привезли в больницу оказалось, что у него разорвано лёгкое и сломаны ребра.

«Пролежал я в больнице неделю, лёгкое восстановили, но до сих пор хожу со сломанными ребрами. Мне пришлось уволится с работы, потому что работать я не могу»,-поделился Александр Горланов.

Как оказалось, подобная ситуация уже случалась ранее, но тогда Александр простил своего «лже друга» и тогда подозреваемого приговорили к нескольким месяцам заключения под стражу.

«Я их приглашал к себе в гости ещё тогда, когда жил в Заречном, и тогда он тоже украл у меня телефон, но тогда я его простил»,-добавил Александр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Заречного 1980 года рождения, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту отделом №5 следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет»,-пояснила следователь отдела №5 следственного отдела УМВД России по городу Пензе, Татьяна Земцова.

На данный момент в отношении обвиняемого Октябрьским районным судом города Пензы избрана мера пресечения – заключение под стражу.