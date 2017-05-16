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 Вторник, 16 мая 2017
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В настоящее время необходимо активизировать подготовку к празднованию Дня города
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители, главы администраций районов, руководители иных органов местного самоуправления и другие ответственные лица. 

Перед началом совещания Виктор Кувайцев вручил Благодарности работникам муниципальных предприятий, которые отличились при подготовке города к торжествам на 9 мая. 

Открывая совещание, глава администрации города подчеркнул, что в настоящее время необходимо активизировать подготовку к празднованию Дня города. 

- К работе по наведению порядка должны подключиться должностные лица органов местного самоуправления. Нужно активней использовать такую меру воздействия на нарушителей благоустройства, как составление протоколов об административных правонарушениях. Наши коллеги из Саранска смогли привлечь таким образом почти пять миллионов рублей в бюджет города,- поставил в пример соседей Виктор Кувайцев. 

Глава администрации города также поручил начальнику рекламной службы города Алексею Никулину провести рейд по выявлению несанкционированной рекламы на фасадах зданий и на улицах города. 

Заслушав отчет о ходе ремонта дорог, Виктор Кувайцев поручил начальнику департамента ЖКХ г.Пензы Андрею Скрипкину проконтролировать все ли подрядчики в местах проведения ремонта улично-дорожной сети установили информационные щиты с указанием контактных данных подрядных организаций, а также побудить представителей малого и среднего бизнеса благоустраивать прилегающие территории. 

- Начался ремонт дороги по улице Пушкина. Можно собрать представителей бизнеса, предприятия которых  расположены по улице Пушкина и предложить им поучаствовать в асфальтировке земельных участков, на которых расположены их предприятия. Такой опыт у нас уже есть, все остаются в выигрыше, - отметил Виктор Кувайцев. 

Начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов отчитался о проведении этапов конкурса проектов памятника Матери. 
Продолжается прием заявок на участие в 1-м этапе конкурса. Все они будут рассматриваться конкурсной комиссией, в состав которой вошли ведущие архитекторы, художники и представители общественности города. Окончательное решение должно быть принято к 13 июля. 

Рассматривая проблемы исполнения доходной части бюджета, глава администрации города поручил проработать вопрос передачи части свободной муниципальной собственности в концессию или доверительное управление, просчитав экономический эффект от вышеуказанных процедур. 

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