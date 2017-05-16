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Состоялось завершающее занятие семейного клуба «Ладушки»
Сегодня в Пензе
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В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы состоялось завершающее занятие семейного клуба «Ладушки». В этот раз встреча проходила в формате веревочного курса. Участники встречи научились работать в команде, применять творческое мышление для решения поставленных задач и просто весело провели время. Так же были обсуждены предполагаемые темы будущих встреч в семейном клубе «Ладушки», которые состоятся в МБУ «Молодёжный центр «Юность» г. Пензы уже в сентябре 2017 года.
В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы состоялось завершающее занятие семейного клуба «Ладушки».
В этот раз встреча проходила в формате веревочного курса. Участники встречи научились работать в команде, применять творческое мышление для решения поставленных задач и просто весело провели время.
Так же были обсуждены предполагаемые темы будущих встреч в семейном клубе «Ладушки», которые состоятся в МБУ «Молодёжный центр «Юность» г. Пензы уже в сентябре 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 16 мая 2017
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