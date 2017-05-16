В МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы состоялось завершающее занятие семейного клуба «Ладушки».

В этот раз встреча проходила в формате веревочного курса. Участники встречи научились работать в команде, применять творческое мышление для решения поставленных задач и просто весело провели время.

Так же были обсуждены предполагаемые темы будущих встреч в семейном клубе «Ладушки», которые состоятся в МБУ «Молодёжный центр «Юность» г. Пензы уже в сентябре 2017 года.