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На ярмарке в городе Городище Пензенской области пресечена реализация копченого свиного сала без документов
Сегодня в Пензе
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В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке в городе Городище, в ходе которого выявлен факт реализации физическом лицом сала свиного копченого в количестве 5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность. Данная продукция снята с реализации. Факт неисполнения требований Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении физического лица по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства.
В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке в городе Городище, в ходе которого выявлен факт реализации физическом лицом сала свиного копченого в количестве 5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность.
Данная продукция снята с реализации.
Факт неисполнения требований Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении физического лица по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 16 мая 2017
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