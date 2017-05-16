«Российский Азимут» - это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в России. Оно уже сравнялось по популярности с такими известными спортивно-массовыми мероприятиями, как «Лыжня России» и «Кросс Нации».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители Пензы и Пензенской области, имеющие медицинские заявки на участие в соревнованиях. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки. По сообщению регионального Министерства физической культуры и спорта в соревнованиях примут участие около 2500 человек.Соревнования проводятся с общего старта в каждой возрастной категории по дисциплине «выбор».

Призёры соревнований отдельно среди мужчин и женщин, юношей и девушек в каждой возрастной категории награждаются медалями и дипломами, победителям соревнований в каждой возрастной категории вручаются памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.