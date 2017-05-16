Отчет руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях

Прошло заседание Межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Пензы по вопросу отчета руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях, допустивших в 1 квартале 2017 года производственный травматизм.

На заседание Межведомственной комиссии были приглашены представители следующих организаций: Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» в Пензе; Эксплуатационное локомотивное депо Пенза, структурное подразделение Куйбышевской Дирекции тяги - структурное подразделение Дирекции тяги-филиала.

-В связи с наличием несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелой степенью тяжести, произошедших в 1 квартале 2017 года в организациях, администрация города приняла решение обсудить причины, которые привели к возникновению данной ситуации, - подчеркнул заместитель председателя комиссии Алексей Ильин.

Заседание началось с анализа производственного травматизма за 3 месяца 2017 года, который произошел в организациях и учреждениях различной формы собственности. Этому вопросу особое внимание уделил ведущий специалист сектора охраны труда Евгения Познякова.

После чего слово было передано заместителю руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрею Тетюшеву, который довел до сведения присутствующих информацию о самых распространенных нарушениях, выявляемых в ходе проверок ГИТ.

О порядке обращения за финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников доложил начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения – Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Шалдыбин.

Затем представители организаций отчитались о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда.

Заслушав и обсудив информацию руководителей и специалистов по охране, Межведомственная комиссия завершила свою работу и приняла решение, которое будет направлено в адрес руководства приглашенных организаций.