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Отчет руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях
Сегодня в Пензе
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Прошло заседание Межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Пензы по вопросу отчета руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях, допустивших в 1 квартале 2017 года производственный травматизм. На заседание Межведомственной комиссии были приглашены представители следующих организаций: Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» в Пензе; Эксплуатационное локомотивное депо Пенза, структурное подразделение Куйбышевской Дирекции тяги - структурное подразделение Дирекции тяги-филиала. -В связи с наличием несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелой степенью тяжести, произошедших в 1 квартале 2017 года в организациях, администрация города приняла решение обсудить причины, которые привели к возникновению данной ситуации, - подчеркнул заместитель председателя комиссии Алексей Ильин. Заседание началось с анализа производственного травматизма за 3 месяца 2017 года, который произошел в организациях и учреждениях различной формы собственности. Этому вопросу особое внимание уделил ведущий специалист сектора охраны труда Евгения Познякова. После чего слово было передано заместителю руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрею Тетюшеву, который довел до сведения присутствующих информацию о самых распространенных нарушениях, выявляемых в ходе проверок ГИТ. О порядке обращения за финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников доложил начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения – Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Шалдыбин. Затем представители организаций отчитались о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда. Заслушав и обсудив информацию руководителей и специалистов по охране, Межведомственная комиссия завершила свою работу и приняла решение, которое будет направлено в адрес руководства приглашенных организаций.
Прошло заседание Межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Пензы по вопросу отчета руководителей организаций о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда в организациях, допустивших в 1 квартале 2017 года производственный травматизм.
На заседание Межведомственной комиссии были приглашены представители следующих организаций: Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» в Пензе; Эксплуатационное локомотивное депо Пенза, структурное подразделение Куйбышевской Дирекции тяги - структурное подразделение Дирекции тяги-филиала.
-В связи с наличием несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелой степенью тяжести, произошедших в 1 квартале 2017 года в организациях, администрация города приняла решение обсудить причины, которые привели к возникновению данной ситуации, - подчеркнул заместитель председателя комиссии Алексей Ильин.
Заседание началось с анализа производственного травматизма за 3 месяца 2017 года, который произошел в организациях и учреждениях различной формы собственности. Этому вопросу особое внимание уделил ведущий специалист сектора охраны труда Евгения Познякова.
После чего слово было передано заместителю руководителя Государственной инспекции труда в Пензенской области Андрею Тетюшеву, который довел до сведения присутствующих информацию о самых распространенных нарушениях, выявляемых в ходе проверок ГИТ.
О порядке обращения за финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников доложил начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения – Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Игорь Шалдыбин.
Затем представители организаций отчитались о принятых мерах по обеспечению безопасных условий труда.
Заслушав и обсудив информацию руководителей и специалистов по охране, Межведомственная комиссия завершила свою работу и приняла решение, которое будет направлено в адрес руководства приглашенных организаций.
Новость: Администрация города Пензы 16 мая 2017
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