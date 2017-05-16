Нужен ли в детских садах аутсорсинг?

В администрации города Пензы, прошло совещание на котором обсуждались, в рамках поручения губернатора Ивана Белозерцева, проблемы перехода организации питания в дошкольных учреждениях города на условия аутсорсинга.



В совещании приняли участие заместители главы администрации города Андрей Шевченко и Владимир Попков, начальники управлений Юрий Голодяев, Ольга Завьялкина и Всеволод Пилипенко, директор МКУ "Центр закупок города Пензы" Лариса Черкасова, представители министерства образования Пензенской области и другие ответственные лица.



Участники совещания рассмотрели возможные риски, плюсы и минусы этого процесса. Как показала практика, переход на аутсорсинг в деле обеспечения питанием детей в детских садах пока не дала очевидных преимуществ, прибыли или экономии бюджетных средств в тех городах, где ее применили.



Глава администрации города Виктор Кувайцев поручил создать рабочую группу во главе со своим заместителем Владимиром Попковым, в которую вошли представители управления образования города Пензы и министерства образования региона.

Рабочей группе предстоит тщательно изучив опыт городов Приволжского Федерального округа, выработать единую позицию по этому вопросу. Решение должно быть принято до 10 июня.

Новость: Администрация города Пензы 16 мая 2017