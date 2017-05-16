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Выявлены нарушения при реализации саженцев плодовых деревьев на рынке в р.п.Земетчино
Сегодня в Пензе
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В апреле 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на рынке в р.п.Земетчино проведено рейдовое мероприятие с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений. В ходе рейда выявлено 2 факта реализации гражданами саженцев плодовых деревьев без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. Тем самым оба гражданина нарушили требования статьи 31 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве», а также п.2.1 Приказа Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 года №707 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений». По итогам рейдового мероприятия оба гражданина, нарушившие законодательство в области семеноводства, привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.
В апреле 2017 года сотрудником отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на рынке в р.п.Земетчино проведено рейдовое мероприятие с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
В ходе рейда выявлено 2 факта реализации гражданами саженцев плодовых деревьев без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. Тем самым оба гражданина нарушили требования статьи 31 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве», а также п.2.1 Приказа Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 года №707 «Об утверждении Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений».
По итогам рейдового мероприятия оба гражданина, нарушившие законодательство в области семеноводства, привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 16 мая 2017
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