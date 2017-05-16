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Театр эстрадной песни Дмитрия Кабунина готовит программу «Чувствуй»
Сегодня в Пензе
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Премьера состоится в Большом зале Центра культуры и досуга г.Пензы 24 мая. «Чувствуй» - это уникальная история отражающая весь спектр чувств. Об этом трудно говорить. Ещё труднее молчать. Это нужно чувствовать. В программу вошли популярные современные песни, которые близки и понятны каждому. Начало концерта в 19.00.
Премьера состоится в Большом зале Центра культуры и досуга г.Пензы 24 мая.
«Чувствуй» - это уникальная история отражающая весь спектр чувств. Об этом трудно говорить. Ещё труднее молчать. Это нужно чувствовать.
В программу вошли популярные современные песни, которые близки и понятны каждому. Начало концерта в 19.00.
Новость: Дмитрий Раткин 16 мая 2017
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