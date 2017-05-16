Театр эстрадной песни Дмитрия Кабунина готовит программу «Чувствуй»

Премьера состоится в Большом зале Центра культуры и досуга г.Пензы 24 мая.

«Чувствуй» - это уникальная история отражающая весь спектр чувств. Об этом трудно говорить. Ещё труднее молчать. Это нужно чувствовать.

В программу вошли популярные современные песни, которые близки и понятны каждому. Начало концерта в 19.00.