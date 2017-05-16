Аграриями Пензенской области яровой сев проведен на площади 688,9 тыс. гектаров

По оперативным данным агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области сельскохозяйственные товаропроизводители по состоянию на 15 мая 2017 года провели яровой сев на площади 688,9 тыс. гектаров. В том числе в регионе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 312,7 тыс. гектаров.

В Пензенской области технические культуры посеяны на площади 300,9 тыс. гектаров. Сахарная свекла посеяна на площади 57,6 тыс. гектаров, подсолнечник – 199,6 тыс. гектаров.