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Аграриями Пензенской области яровой сев проведен на площади 688,9 тыс. гектаров
Сегодня в Пензе
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По оперативным данным агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области сельскохозяйственные товаропроизводители по состоянию на 15 мая 2017 года провели яровой сев на площади 688,9 тыс. гектаров. В том числе в регионе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 312,7 тыс. гектаров. В Пензенской области технические культуры посеяны на площади 300,9 тыс. гектаров. Сахарная свекла посеяна на площади 57,6 тыс. гектаров, подсолнечник – 199,6 тыс. гектаров.
По оперативным данным агрономической службы министерства сельского хозяйства Пензенской области сельскохозяйственные товаропроизводители по состоянию на 15 мая 2017 года провели яровой сев на площади 688,9 тыс. гектаров. В том числе в регионе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 312,7 тыс. гектаров.
В Пензенской области технические культуры посеяны на площади 300,9 тыс. гектаров. Сахарная свекла посеяна на площади 57,6 тыс. гектаров, подсолнечник – 199,6 тыс. гектаров.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 16 мая 2017
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