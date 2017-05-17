Пензенский кондитерский кластер участвует в крупнейшей выставке продовольствия в Китае

17 мая начала свою работу 8-я китайская международная выставка продуктов питания и специализированного оборудования "SEAL CHINA 2017», проходящая в выставочном центре Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), г. Шанхай.

В мероприятии принимает участие делегация Пензенской области в составе Заместителя Председателя Правительства Валерия Беспалова, генерального директора Центра кластерного развития Михаила Ляшкова, представителей бизнес-сообщества региона. Под единым брендом "Союз пензенских кондитеров" представлена продукция предприятий кондитерского кластера Пензенской области. Мармелад жевательный, мармелад желейный формовой, печенье сахарное, печенье сдобное комбинированное, печенье сложное, ореховые пасты, ореховые снеки,орехи и семена обжаренные, мороженное – вот далеко не полный перечень представленного ассортимента кондитерской продукции пензенского производителя.

В первый день работы экспозицию стенда кластера посетил Врио торгового представителя России в КНР Сорокин Сергей Николаевич. Он отметил широкий ассортимент и высокое качество продукции, представленной на стенде пензенских кондитеров, а также перспективность кластерного подхода в продвижении на рынок Китая.

В программу посещения КНР делегацией пензенского кондитерского кластера также входят целевые В2В встречи в рамках выставки РЭЦ «Russian Gastro Week».

Экспозиция пензенского производителя на крупнейшей выставке продуктов питания и организованная программа деловых встреч является частью стратегии продвижения продукции кластера "Союз пензенских кондитеров" на рынок Китая.

Участие предприятий в международной выставке организовано Центром кластерного развития при поддержке Минпрома Пензенской области.