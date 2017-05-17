В связи с неисполнением предупреждения Пензенским УФАС возбуждено дело в отношении ООО «Городская УК» Пензенским УФАС России по результатам рассмотрения обращения ООО «Пензенская управляющая организация» о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Городская Управляющая компания» (ИНН 5834057042, г. Пенза, Ново-Казанская ул., 2Б), связанной с отказом в передаче технической документации на многоквартирный дом № 2 по ул. Ново-Казанская вновь избранной управляющей организации ООО «Пензенская управляющая организация», выявлены признаки недобросовестной конкуренции и нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции.

Напомним, что 16.01.2017 Протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Пенза, ул. Ново-Казанская, № 2, принято решение о расторжении договора управления с ООО «Городская Управляющая компания» и заключении договора управления с ООО «Пензенская управляющая организация» с 31.01.2017 года. Игнорируя решение собственников, ООО «Городская Управляющая компания» не передало техническую документацию и продолжило «управлять» многоквартирным домом. Указанные действия ООО «Городская Управляющая компания» направлены на получение необоснованных конкурентных преимуществ, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.

Статьей 14.8 Закона о защите конкуренции установлен запрет на иные формы недобросовестной конкуренции. На основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции ООО «Городская Управляющая компания» выдано предупреждение о необходимости прекращения в срок до 18 апреля 2017 года указанных действий. В указанный срок Управляющая компания не исполнила предупреждение антимонопольного органа. В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции Пензенским УФАС России возбуждено дело № 2-03/08-2017 по признакам недобросовестной конкуренции и нарушения ООО «Городская Управляющая компания» требований статьи 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».