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«Лучшая площадка – в нашем дворе!»
Сегодня в Пензе
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В связи с проведением 20 мая 2017 года всероссийского Дня открытия летнего спортивного сезона в субъектах Российской Федерации в городе Пензе проводится молодежная акция по благоустройству оздоровительных площадок «Лучшая площадка – в нашем дворе!». В период с 15 по 19 мая 2017 года будут проведены работы по ремонту и покраске спортивного оборудования, благоустройству прилегающей территории оздоровительных площадок, расположенных на территориях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы. В четверг, 18 мая 2017 года, состоится акция «Лучшая площадка – в нашем дворе!» по благоустройству дворовой площадки в Ленинском районе города Пензы на улице Суворова, 176, на которой будет организована работа дворового тренера в рамках проекта «Детский спорт».
В связи с проведением 20 мая 2017 года всероссийского Дня открытия летнего спортивного сезона в субъектах Российской Федерации в городе Пензе проводится молодежная акция по благоустройству оздоровительных площадок «Лучшая площадка – в нашем дворе!».
В период с 15 по 19 мая 2017 года будут проведены работы по ремонту и покраске спортивного оборудования, благоустройству прилегающей территории оздоровительных площадок, расположенных на территориях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы.
В четверг, 18 мая 2017 года, состоится акция «Лучшая площадка – в нашем дворе!» по благоустройству дворовой площадки в Ленинском районе города Пензы на улице Суворова, 176, на которой будет организована работа дворового тренера в рамках проекта «Детский спорт».
Новость: Администрация города Пензы 17 мая 2017
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