В связи с проведением 20 мая 2017 года всероссийского Дня открытия летнего спортивного сезона в субъектах Российской Федерации в городе Пензе проводится молодежная акция по благоустройству оздоровительных площадок «Лучшая площадка – в нашем дворе!».

В период с 15 по 19 мая 2017 года будут проведены работы по ремонту и покраске спортивного оборудования, благоустройству прилегающей территории оздоровительных площадок, расположенных на территориях Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы.

В четверг, 18 мая 2017 года, состоится акция «Лучшая площадка – в нашем дворе!» по благоустройству дворовой площадки в Ленинском районе города Пензы на улице Суворова, 176, на которой будет организована работа дворового тренера в рамках проекта «Детский спорт».