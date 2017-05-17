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Тот, кто владеет информацией, владеет миром...
Сегодня в Пензе
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На пяти языках народов СНГ исполняется песня участников Международной Олимпиады по информатике среди курсантов... Представители учебных учреждений министерств обороны из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана приехали в Пензенский артиллерийский инженерный институт, чтобы продемонстрировать свои познания в информатике.
Начальник института, Александр Цаплюк, отметил: «Владеющий информацией владеет миром. Это аксиома! Эффективность современного оружия определяется не столько огневой мощью, сколько степенью информационной обеспеченности. Информационное превосходство — непременное условие победы в воздушном, морском и сухопутном бою».
На международный финал Олимпиады приехали победители отборочных этапов из 44-х сборных образовательных учреждений. На победу надеется каждый участник.
«Наша команда готовилась к олимпиаде, и мы рассчитываем показать всё, на что способны. Отдельное спасибо за высокий уровень организации и тёплый приём в институте», — поделился участник олимпиады из Республики Казахстан, Ерназар Темиргалиев.
Участникам олимпиады предстоит выполнить целый комплекс заданий по программированию. Победителя назовут 19 мая.
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