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 Среда, 17 мая 2017
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За свалки возле железной дороги будут штрафовать
Сегодня в Пензе
 
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На этот рельсовый автобус билеты в кассе не продают. На самоходном вагоне в рейд по прилегающей к путям территории отправились сотрудники железной дороги и представители городской администрации. В преддверии летнего пассажирского сезона межведомственная комиссия намерена проследить за чистотой на железной дороге.

«Это стало традицией, потому что мы делаем единое дело для того, чтобы наш город был чистым», – подчеркнул заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Максим Киселев.

Участники рейда обратили внимание на скопление вдоль железной дороги сухостоя. Во избежание возгорания сухой травы в ближайшее время территорию приведут в порядок. Гораздо больше проблем доставляет бытовой мусор. Свалки образуются, как правило, в районах малоэтажной застройки и возле гаражных построек.

«Территория рядом с железной дорогой жителями города воспринимается как отдалённое место, запросто всегда здесь образуются свалки, приближены гаражные кооперативы, поэтому заниматься благоустройством некому. Но мы примем все необходимые меры, чтобы территория железной дороги была убрана», – отметил заместитель Главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Участниками рейда было принято решение регулярно включать прилегающую к железной дороге территорию в план городских субботников. Нарушителей, создающих стихийные свалки мусора, будут привлекать к административной ответственности.

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