ДТП на Свердлова

Сегодня в Пензе

Смотреть видео

15 мая перекрёсток на улице Свердлова был временно приостановлен. На пересечении улиц столкнулись два автомобиля. «Автомобили Тойота рав 4под управлением мужчины 1976 г.р. и автомобиля ВАЗ 2112 под управлением мужчины 1986 г.р»,- расскзала старший инспектор отделения ПБДД отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2112 мальчик 8 лет получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Сейчас сотрудниками ГИБДД по данному факту проводится проверка по результатам которой будут выяснены истинные причины дорожно-транспортного происшествия. Новость: Валерия Митякина,видео предоставлено пропагандой УГИБДД УМВД России по Пензенской области 17 мая 2017