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ДТП на Свердлова
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15 мая перекрёсток на улице Свердлова был временно приостановлен. На пересечении улиц столкнулись два автомобиля.
«Автомобили Тойота рав 4под управлением мужчины 1976 г.р. и автомобиля ВАЗ 2112 под управлением мужчины 1986 г.р»,- расскзала старший инспектор отделения ПБДД отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.
В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2112 мальчик 8 лет получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Сейчас сотрудниками ГИБДД по данному факту проводится проверка по результатам которой будут выяснены истинные причины дорожно-транспортного происшествия.
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