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 Среда, 17 мая 2017
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Благоустройство городских территорий
Сегодня в Пензе
 
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Благоустройство территорий — самый актуальный вопрос на заседаниях комиссии городской Думы по местному самоуправлению. На этот раз отчёт перед депутатами держал Ленинский район. Глава местной администрации, Надежда Москвитина, доложила: «Проведено два месячника по благоустройству, участие в которых приняло более двадцати тысяч человек. Общая площадь убранной территории — более пятисот тысяч квадратных метров. Привлечено семьдесят единиц техники. Вывезено более трёх тысяч кубических метров мусора. Посажено более девятисот деревьев. Еженедельно проводятся санитарные пятницы».

В течение года в районе провели 27 экологических акций. Представители общественности, бизнеса и учебных учреждений приводили в порядок парки, берега водоёмов, территорию железной дороги и лесополосы.

Депутаты поинтересовались, как районная администрация борется с засильем рекламы, которая так же, как и мусор, портит внешний облик города.

«Все здания заклеены рекламой, — отметил Юрий Зиновьев. — Не пробовали ли вы как-то бороться с этим? Ведь на этих объявлениях указаны телефоны. Можно ведь найти этих людей, провести беседы, наказывать их штрафами... Или же нужно просто развесить специальные доски для объявлений. Может быть, тогда граждане перестанут портить здания своей рекламой?»

Также в ходе комиссии депутаты приняли решение вынести на ближайшую сессию вопрос о прекращении полномочий Георгия Тюрина на посту заместителя председателя Пензенской Думы. А в связи с прекращением полномочий депутата Андрея Сакмаева, который возглавлял комиссию по этике, на данный пост единогласно была предложена кандидатура Жиганши Туктарова.

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