В Пензенской области в 2017 году увеличен размер пособия детям отдельных категорий военнослужащих на летний оздоровительный отдых

Минтрудом Пензенской области направлена выплата детям отдельных категорий военнослужащих на летний оздоровительный отдых. В мае 2017 года денежные средства федерального бюджета в размере 282,83 тыс. руб. будут зачислены на счета получателей (12 детей).

Размер выплаты ежегодного пособия в 2017 году увеличен на 1 207,5 руб. и составил 23 568,9 руб. Пособие выплачивается детям школьного возраста (от 7 до 15 лет) ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха.

Справочно. Минтрудом Пензенской области в мае 2017 года были направлены в Федеральную службу по труду и занятости для осуществления выплаты списки получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с исполнением военных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона, таким образом, были выполнены государственные обязательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР».