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В Пензенской области в 2017 году увеличен размер пособия детям отдельных категорий военнослужащих на летний оздоровительный отдых
Сегодня в Пензе
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Минтрудом Пензенской области направлена выплата детям отдельных категорий военнослужащих на летний оздоровительный отдых. В мае 2017 года денежные средства федерального бюджета в размере 282,83 тыс. руб. будут зачислены на счета получателей (12 детей). Размер выплаты ежегодного пособия в 2017 году увеличен на 1 207,5 руб. и составил 23 568,9 руб. Пособие выплачивается детям школьного возраста (от 7 до 15 лет) ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха. Справочно. Минтрудом Пензенской области в мае 2017 года были направлены в Федеральную службу по труду и занятости для осуществления выплаты списки получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с исполнением военных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона, таким образом, были выполнены государственные обязательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР».
Минтрудом Пензенской области направлена выплата детям отдельных категорий военнослужащих на летний оздоровительный отдых. В мае 2017 года денежные средства федерального бюджета в размере 282,83 тыс. руб. будут зачислены на счета получателей (12 детей).
Размер выплаты ежегодного пособия в 2017 году увеличен на 1 207,5 руб. и составил 23 568,9 руб. Пособие выплачивается детям школьного возраста (от 7 до 15 лет) ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха.
Справочно. Минтрудом Пензенской области в мае 2017 года были направлены в Федеральную службу по труду и занятости для осуществления выплаты списки получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с исполнением военных обязанностей на территории Северо-Кавказского региона, таким образом, были выполнены государственные обязательства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР».
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 17 мая 2017
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