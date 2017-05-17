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Город Пенза занимает третье место в ПФО по организации работы по благоустройству городских территорий
Сегодня в Пензе
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В Нижнем Новгороде состоялось собрание Ассоциации городов Поволжья, на котором рассматривались вопросы организации работы по благоустройству городских территорий и общественных пространств. В работе собрания принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. По словам Олега Мельниченко, в Пензе, Казани, Саранске и Оренбурге наблюдается высокий уровень информированности населения о деятельности глав администраций городов, что способствует сохранению стабильности и росту доверия к власти.
В Нижнем Новгороде состоялось собрание Ассоциации городов Поволжья, на котором рассматривались вопросы организации работы по благоустройству городских территорий и общественных пространств. В работе собрания принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
По словам Олега Мельниченко, в Пензе, Казани, Саранске и Оренбурге наблюдается высокий уровень информированности населения о деятельности глав администраций городов, что способствует сохранению стабильности и росту доверия к власти.
Новость: Администрация города Пензы 17 мая 2017
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