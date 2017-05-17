Город Пенза занимает третье место в ПФО по организации работы по благоустройству городских территорий

В Нижнем Новгороде состоялось собрание Ассоциации городов Поволжья, на котором рассматривались вопросы организации работы по благоустройству городских территорий и общественных пространств. В работе собрания принял участие глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.



Открывая совещание, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко отметил, что наибольший уровень доверия населения к руководителям муниципалитетов наблюдается в Саранске, Казани, Перми и Пензе. Причем рейтинги глав администраций муниципалитетов постоянно растут.

По словам Олега Мельниченко, в Пензе, Казани, Саранске и Оренбурге наблюдается высокий уровень информированности населения о деятельности глав администраций городов, что способствует сохранению стабильности и росту доверия к власти.



- В разы вырос уровень благоустройства в столицах регионов ПФО. Среди лучших - столицы республик Татарстан и Мордовии, Казань и Саранск. Особо хочется здесь отметить также город Пензу, - сказал Олег Мельниченко.



Выступая в рамках первого вопроса повестки дня: «Об организации работы по благоустройству городских территорий и общественных пространств в рамках Года экологии в России», глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев поделился опытом, рассказав как при поддержке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, удалось успешно реализовать программу «Наш двор».



- Сегодня в Пензе благоустроено с участием населения, на условиях софинансирования 70/30, более ста дворовых территорий,- сообщил глава администрации города Пензы.



Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Кувайцев сообщил, что помимо федеральной программы по формированию городской среды, которая начала действовать с 2017 года, в городе Пензе разработана и действует уже третий год муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив».



- На поддержку местных инициатив из бюджета города Пензы и в этом году выделено 6 млн. рублей. Пензенцы имеют возможность благоустроить придомовую территорию, воплощая в жизнь свои проекты. Наша задача - поддерживать инициативы граждан. И мы эту программу, безусловно, будем продолжать, - поделился с журналистами Виктор Кувайцев.