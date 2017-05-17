Интернету все возрасты покорны!

Составление презентации, тесты по основам компьютерной грамотности, умение работать в ГИС ЖКХ,– вот неполный перечень заданий, которые должны были выполнить участники регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

«То, что сейчас происходит, даёт позитивный информационный толчок общества в стране. Прогресс не стоит на месте, и все деловые отношения сводятся к использованию всевозможных гаджетов, компьютерной техники», - говорит Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Евгений Трошин.

Навыки владения ПК продемонстрировали 46 человек. Участники приехали на чемпионат из разных уголков нашего края, в том числе и из самых отдаленных. Самому старшему участнику в этом году исполняется 69 лет.

«Грамотность нам необходима. В поликлинику надо записаться, если что- то по коммуналке у нас сломалось, надо заказать монтёра. И для этого нужно уметь пользоваться современными технологиями. Мы должны освоить все азы и дальше больше, чтобы идти в ногу со временем»,- отметила Екатерина Баннова, Председатель пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

Победители регионального этапа чемпионата отпавятся на заключительный, всероссийский этап, который будет проходить с 25 по 27 мая 2017 года в Санкт-Петербурге.