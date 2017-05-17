|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Интернету все возрасты покорны!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Составление презентации, тесты по основам компьютерной грамотности, умение работать в ГИС ЖКХ,– вот неполный перечень заданий, которые должны были выполнить участники регионального этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
«То, что сейчас происходит, даёт позитивный информационный толчок общества в стране. Прогресс не стоит на месте, и все деловые отношения сводятся к использованию всевозможных гаджетов, компьютерной техники», - говорит Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Евгений Трошин.
Навыки владения ПК продемонстрировали 46 человек. Участники приехали на чемпионат из разных уголков нашего края, в том числе и из самых отдаленных. Самому старшему участнику в этом году исполняется 69 лет.
«Грамотность нам необходима. В поликлинику надо записаться, если что- то по коммуналке у нас сломалось, надо заказать монтёра. И для этого нужно уметь пользоваться современными технологиями. Мы должны освоить все азы и дальше больше, чтобы идти в ногу со временем»,- отметила Екатерина Баннова, Председатель пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Победители регионального этапа чемпионата отпавятся на заключительный, всероссийский этап, который будет проходить с 25 по 27 мая 2017 года в Санкт-Петербурге.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru