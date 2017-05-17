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 Среда, 17 мая 2017
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РАДАР-КОНТРОЛЬ
Сегодня в Пензе
 
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Охотиться на превышающих скоростной режим водителей будут с помощью радаров. Пензенские инспекторы ДПС снова начнут использовать мобильные средства фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование решено задействовать, чтобы предотвращать ДТП.

«В соответствии с приказом начальника УМВД России по Пензенской области, мобильные технические средства фото-видеофиксации нарушений ПДД будут применяться на дорогах города Пензы, а также на участках автомобильных дорог и улиц, где сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с аварийностью», – сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

По-своему усмотрению сотрудник ДПС не сможет удалить запись, сделанную радаром. В целях пресечения правонарушений коррупционной направленности оборудование полностью исключает возможность вмешиваться в его работу.

«В текущем году в программное обеспечение мобильных комплексов фиксации административных правонарушений, применяемых сотрудниками Госавтоинспекции Пензенской области, были внесены изменения, исключающие возможность самостоятельного удаления инспектором ДПС видеозаписей. Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению требований правил дорожного движения. Не создавайте ситуацию, когда под угрозой находится сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения», – обратилась к пензенцам Марина Антипова.

Водителям напоминают, что от скорости автомобиля напрямую зависит тяжесть дорожно-транспортного происшествия. Так, при ДТП на скорости всего 65 км/час риск смертельного исхода для пешехода составит 84%.

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