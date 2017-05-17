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Легковушка столкнулась с маршрутным автобусом
Сегодня в Пензе
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Прямо на пешеходном переходе по улице Терновского произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.
«В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ — 2165 получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — пояснила старший инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют причины ДТП.
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