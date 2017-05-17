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Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия
Сегодня в Пензе
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Данная инициатива Национального фонда защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциации детских телефонов доверия поддерживается большинством субъектов Российской Федерации. Для того, чтобы любой ребенок, подросток или родитель мог получить квалифицированную психологическую помощь, создан единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними. Социальное управление города Пензы и подведомственные учреждения социального обслуживания приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия. С целью информирования о работе детского телефона доверия: Всего в мероприятиях приняли участие 866 человек.
Данная инициатива Национального фонда защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциации детских телефонов доверия поддерживается большинством субъектов Российской Федерации.
Для того, чтобы любой ребенок, подросток или родитель мог получить квалифицированную психологическую помощь, создан единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122.
Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними.
Социальное управление города Пензы и подведомственные учреждения социального обслуживания приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия.
С целью информирования о работе детского телефона доверия:
Всего в мероприятиях приняли участие 866 человек.
Новость: Администрация города Пензы 17 мая 2017
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