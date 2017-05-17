Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия

Данная инициатива Национального фонда защиты детей от жестокого обращения и Российской ассоциации детских телефонов доверия поддерживается большинством субъектов Российской Федерации.

Для того, чтобы любой ребенок, подросток или родитель мог получить квалифицированную психологическую помощь, создан единый общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122.

Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними.

При звонке на номер: 8-800-2000-122 в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.

Социальное управление города Пензы и подведомственные учреждения социального обслуживания приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона доверия.

С целью информирования о работе детского телефона доверия:

специалисты учреждений приняли участие в общешкольных родительских собраниях;

проведены психологические тренинги и беседы с несовершеннолетними в учреждениях социального обслуживания и образовательных учреждениях города;

распространялась информационные буклеты во время патронажных посещений и рейдов;

конкурс рисунков «Дети говорят телефону доверия «Да!»

Всего в мероприятиях приняли участие 866 человек.