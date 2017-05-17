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Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района
Сегодня в Пензе
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Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района. В ходе рейдов, проведенных 15 и 16 мая 2017 года, по улицам Коммунистическая, Фурманова, 8 Марта, Пушкина, Ставского, проспект Победы выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей, фруктов, колбасных и трикотажных изделий в неустановленных для этих целей местах. По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, было составлено 4 административных протокола за нарушение ст.5.1.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях от 2 апреля 2008 года № 1506-ЗПО. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района.
В ходе рейдов, проведенных 15 и 16 мая 2017 года, по улицам Коммунистическая, Фурманова, 8 Марта, Пушкина, Ставского, проспект Победы выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей, фруктов, колбасных и трикотажных изделий в неустановленных для этих целей местах.
По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю в неустановленных местах, было составлено 4 административных протокола за нарушение ст.5.1.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях от 2 апреля 2008 года № 1506-ЗПО. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
Новость: Администрация города Пензы 17 мая 2017
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