ПРОТИВ БЕТОНА НЕТ ПРИЁМА

Жительница Пензы обратилась в полицию. В продуктовом магазине, владелицей которого она является,разбили дверь и похитили всю дневную выручку — 13 тысяч рублей.

«По данному факту в отделе №4 СУ УМВД России по г. Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.(б) ч.2 ст.158 УК РФ, то есть кража с незаконным проникновением в помещение, либо любое хранилище», - комментирует Сергей Коврин, следователь отдела №4 СУ УМВД России по г. Пензе.

Сотрудники полиции установили личность преступника. Им оказался ранее судимый житель города Пензы. Правоохранители узнали, что мужчина был знаком с потерпевшей – ранее он работал в этом магазине. На ограбление мужчина решился ночью. С помощью куска бетона он разбил стекло пластиковой входной двери, затем в образовавшееся отверстие просунул руку и повернул защёлку поворотной ручки.

«Данный гражданин был допрошен в качестве подозреваемого, вину в совершенном деянии полностью признал. Он показал, что знал расположение магазина в помещении, кроме того ему было известно, где находятся денежные средства, вырученные за рабочий день», - продолжает Сергей Коврин.

На настоящий момент следствие продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.