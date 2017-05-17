Еще вчера студенты и школьники, а сегодня уже гордые обладатели воинского звания «Рядовой». Больше сотни человек со всей Пензенской области отправятся отдавать долг родине. Кто в войска МЧС, кто на морфлот, а кто-то удостоился чести принять присягу под флагом Воздушно-десантных войск. Проводить будущих защитников родины на службу пришли их самые дорогие и близкие люди.

«Я считаю, что каждый парень должен пройти через это, а каждая девушка должна его дождаться», - отметила Татьяна Попрыгина,

Служба в армии – почетная обязанность. Это было и 50 лет назад, это есть и сейчас. Кому знать лучше, чем ветерану войны?

«Желаю высокой боевой готовности. Осваивать сложную боевую технику. Счастья вам и благополучия. Желаю вам здоровыми вернуться домой к родителям и к своим девушкам», - отметил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

Всего на службу уже призвано 208 человек. Включая этих бойцов получиться почти 350 человек. Как известно показатели Пензенской области по призывной молодежи бьют рекорды уже не первый год.

«По итогам 2016 года наш регион отмечен как один из самых лучших в категории годности граждан к военной службе», - добавил Павел Тугушев, военный комиссар Пензенской области.

"Я хочу вам пожелать, чтобы вы скрепили свою настоящую армейскую дружбу. Чтобы служба у вас прошла на хорошем и организованном уровне. Я желаю вам здоровья и счастья. Всего вам самого хорошего", - сказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин

Молодые солдаты поедут служить в Самару, Севастополь, Челябинск и город Голицино, которым особенно гордятся призывники, так как именно там находится Таманская дивизия – одно из элитных соединений. Со словами поддержки к военнослужащим обратилась руководитель общественной региональной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева.

«ребята, привезите с собой через год, все самое лучше, что вы приобретёте на службе в армии, а мы будем вас ждать. Каждый из вас нам очень дорог», - отметила Людмила Пляцева, руководитель региональной общественной организации «Солдатская мать».

Прощание с родными, последние напутствие и солдаты отправятся на годовую службу в разные города нашей страны.