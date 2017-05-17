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 Среда, 17 мая 2017
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Искусство руками детей
Сегодня в Пензе
 
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Сказочные герои и волшебные создания здесь оживают в самых разных формах. Кто-то дает им жизнь в форме кукол, а кто-то в деревянных изделиях. В пензенском Доме Пионеров собрались самые способные дети региона чтобы померяться силами в фальклорном фестивале «Мастер-град юных». Ну и как же способным ученикам обойтись без талантливого тренера? Елена Турукина посвятила свою жизнь детям и такому виду творчества и сейчас доводит способности ребят до совершенства. Настрой боевое и победный. 

«Это моя жизнь. Я счастливый человек. Мы театральный коллектив, но по программе мы делаем куклы сами. В номинации театральные куклы мы единственные. Мы точно победим», - отметила Елена Турукина, педагог, руководитель театра кукол «Тутти-Фрутти».

На выставке ручных изделий школьников региона были представлены самодельные изделия из дерева, березовой бересты, вышивка и картины. В выставке приняли участие только победители зональных смотров.

«Выставка продемонстрировала как никогда высокий уровень технологичности и современности», - добавила главная судья фестиваля «Наследие» Елена Новокрещенова.

«Это двойное мероприятие, которое включает в себя областной фестиваль детских фальклорных коллективов «Жавороночки» и областную выставку декоративно-прикладного творчества «Мастер-град юных. История существования этих двух направлений – около 30 лет», - сказала Светлана Митрофанова, ведущий специалист министерства образования Пензенской области.

Всех победителей и призеров этого соревнования наградили почетными дипломами участников фестиваля.

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