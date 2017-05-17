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 Среда, 17 мая 2017
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В защиту детей
Сегодня в Пензе
 
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За защиту детей и нуждающихся. Пензу с рабочим визитом посетила делегация из Словацкой Республики во главе с уполномоченной по правам детей Виерой Томановой. Официальные лица выбрали объектом своего посещения местный социальный центр «Покров». Там, делегация осмотрела помещения и услышала историю этого заведения.

«Ваша работа лучшая и идет от сердца. У нас тоже занимаются охраной детей, но у нас не такого фонда, как покров», - отметила Виера Томанова, уполномоченная  по правам детей Республики Словакия.

Данный фонд заинтересовал иностранную делегацию тем, что молодым матерям и их детям здесь оказывают огромную помощь. От обеспечения едой, до жилищных вопросом. Каждая мать-одиночка здесь может выучиться на парикмахера, мастера маникюра и швею. Помимо этого всем нуждающимся оказывается и юридическая помощь.

«У нас в Пензе огромное внимание уделяется вопросам детства и материнства. Нам в этом очень помогают органы государственной власти и мы им тоже помогаем», - отметил Игорь Леонтьев, юрист фонда «Покров».

У юриста здесь очень много работы, но с ней он справляется на отлично. На счету правового защитника семей нет ни одного проигранного судебного дела. Вот делегация и решила набраться опыта у своих русских друзей, потому что в Словакии такого фонда пока что нет.

«Они очень хотели посмотреть на опыт, так как в Словакии подобных кризисных центров нет. Я думаю, что опыт, который они увидели здесь, они будут активно применять на практике», - отметила помощник уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Лариса Вертаева.

Кроме опыта в развитии защиты детей и молодых матерей-одиночек, Виера Томанова оценила местный уровень инклюзивного образования на базе пензенской школы №74. Там делегация осмотрела новейшие классы и пообщалась с детьми.

В конце своего визита правозащитники детей встретились с главой пензенского региона. В ходе встречи стороны обсудили накопленный опыт. Гости из Словакии остались довольны увиденным.

«Мы были очень рады увидеть сытых и счастливых детей в «Покрове». Мы приятно провели время и многое узнали от руководства фонда», - добавила Виера Томанова.

Иван Белозерцев рассказал иностранным гостям о социальных программах, которые реализуются на территории России в настоящее время. Эти программы главным образом касаются детей.

«Наше государство уделяет огромное внимание тому, чтобы все дети имели право на образование. Государство и президент ставят задачу, чтобы дети кроме государственного стандарта получали дополнительное образование», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Словацкие гости остались довольны состоянием Пензенских детей и отметили, что подобная политика очень важна как для местных властей, так и для любого человека.

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