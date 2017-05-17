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ОСТРОЖНО, МИНА!
Сегодня в Пензе
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Предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд, обнаружили на территории Пензенского района. О находке сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехали взрывотехники ОМОНа, а также представители МЧС, врачи скорой помощи и полиции. В ходе осмотра специалисты Росгвардии установили, что найденный предмет является 82-миллиметровой миной времен Великой Отечественной войны, со следами коррозии. Боеприпас решено было не перевозить из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Взрывоопасный предмет бойцы ОМОНа уничтожили на месте его обнаружения.
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