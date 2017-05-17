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Заместитель Министра труда провела личный прием граждан в г. Спасске
Сегодня в Пензе
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Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова и специалист Минтруда с рабочим визитом посетили Спасский район. На базе Центра занятости населения Спасского района Ольга Майорова провела личный прием граждан по вопросам содействия трудоустройству, назначению досрочной пенсии и др. В рамках рабочей поездки Ольга Майорова проверила организацию работы медико-социальных групп и рабочих групп по легализации заработной платы и трудовых отношений. По итогам проверки сотрудникам администрации Спасского района даны рекомендации: проводить выездные заседания комиссии по легализации занятости на базе предприятий-работодателей района, активизировать работу с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, а также продолжить профилактическую работу с семьями на ранней стадии социального неблагополучия с целью недопущения попадания подобных семей в социально опасное положение. В ходе выезда специалист Министерства труда, социальной защиты и демографии региона Галина Малютина оказала коллективу Центра занятости населения Спасского района методическую помощь по вопросам начисления пособия по безработице, предоставлению услуг в сфере содействия занятости, наполнению информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России».
Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова и специалист Минтруда с рабочим визитом посетили Спасский район.
На базе Центра занятости населения Спасского района Ольга Майорова провела личный прием граждан по вопросам содействия трудоустройству, назначению досрочной пенсии и др.
В рамках рабочей поездки Ольга Майорова проверила организацию работы медико-социальных групп и рабочих групп по легализации заработной платы и трудовых отношений. По итогам проверки сотрудникам администрации Спасского района даны рекомендации: проводить выездные заседания комиссии по легализации занятости на базе предприятий-работодателей района, активизировать работу с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни, а также продолжить профилактическую работу с семьями на ранней стадии социального неблагополучия с целью недопущения попадания подобных семей в социально опасное положение.
В ходе выезда специалист Министерства труда, социальной защиты и демографии региона Галина Малютина оказала коллективу Центра занятости населения Спасского района методическую помощь по вопросам начисления пособия по безработице, предоставлению услуг в сфере содействия занятости, наполнению информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России».
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 18 мая 2017
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