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 Четверг, 18 мая 2017
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В Пензенской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике
Сегодня в Пензе
 

В Пензенской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике. Об исполнении бюджета города за 2016 год отчиталась начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина. Она же доложила депутатам о внесении изменений в решение городской Думы «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и в Положение о бюджете и бюджетном процессе в областном центре.

Затем бы заслушан начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы Андрей Гришин по вопросу, касающемуся утверждения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей на 2017 год. Членами комиссии было принято единогласное решение оперативно до предстоящей сессии минимизировать сроки внесения изменений в указанную программу.

Все вопросы, рассмотренные в ходе заседания комиссии вынесены на ближайшую сессию Пензенской городской Думы, которая состоится 26 мая. 

Новость: Администрация города Пензы 18 мая 2017
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