Не берите птенцов совят домой

Наступила весна и у многих лесных птиц начался период появления потомства. В настоящее время идёт массовый вылет из гнезда молодых совят – их ещё называют слётками. Эти пушистые малыши выкарабкиваются из гнёзд, а поскольку хорошо летать они ещё не умеют, то оказываются на земле или на низко расположенных ветвях деревьев.

Убедительно просим вас – не берите птенцов домой! Даже если вы не видите рядом их родителей - это не значит, что их там нет! Взрослые птицы наблюдают за своими малышами. При необходимости они и накормят и защитят птенцов.

Уже сейчас в зоопарк поступает масса сообщений о найденных «несчастных» совятах. А нескольких просто принесли и оставили, переложив всю ответственность за малышей на наших сотрудников. Они, конечно, приложат все силы, чтобы птенцы выжили и окрепли, но ведь силы эти не беспредельны! Да и основную работу по уходу за нашими питомцами никто не отменял.

Уважаемые «спасатели»! Помните, что забирая совёнка из леса, вы берёте НА СЕБЯ все обязанности по уходу за ним!