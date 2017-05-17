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Не берите птенцов совят домой
Сегодня в Пензе
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Наступила весна и у многих лесных птиц начался период появления потомства. В настоящее время идёт массовый вылет из гнезда молодых совят – их ещё называют слётками. Эти пушистые малыши выкарабкиваются из гнёзд, а поскольку хорошо летать они ещё не умеют, то оказываются на земле или на низко расположенных ветвях деревьев. Убедительно просим вас – не берите птенцов домой! Даже если вы не видите рядом их родителей - это не значит, что их там нет! Взрослые птицы наблюдают за своими малышами. При необходимости они и накормят и защитят птенцов. Уже сейчас в зоопарк поступает масса сообщений о найденных «несчастных» совятах. А нескольких просто принесли и оставили, переложив всю ответственность за малышей на наших сотрудников. Они, конечно, приложат все силы, чтобы птенцы выжили и окрепли, но ведь силы эти не беспредельны! Да и основную работу по уходу за нашими питомцами никто не отменял. Уважаемые «спасатели»! Помните, что забирая совёнка из леса, вы берёте НА СЕБЯ все обязанности по уходу за ним!
Наступила весна и у многих лесных птиц начался период появления потомства. В настоящее время идёт массовый вылет из гнезда молодых совят – их ещё называют слётками. Эти пушистые малыши выкарабкиваются из гнёзд, а поскольку хорошо летать они ещё не умеют, то оказываются на земле или на низко расположенных ветвях деревьев.
Убедительно просим вас – не берите птенцов домой! Даже если вы не видите рядом их родителей - это не значит, что их там нет! Взрослые птицы наблюдают за своими малышами. При необходимости они и накормят и защитят птенцов.
Уже сейчас в зоопарк поступает масса сообщений о найденных «несчастных» совятах. А нескольких просто принесли и оставили, переложив всю ответственность за малышей на наших сотрудников. Они, конечно, приложат все силы, чтобы птенцы выжили и окрепли, но ведь силы эти не беспредельны! Да и основную работу по уходу за нашими питомцами никто не отменял.
Уважаемые «спасатели»! Помните, что забирая совёнка из леса, вы берёте НА СЕБЯ все обязанности по уходу за ним!
Новость: Пензенский зоопарк 18 мая 2017
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