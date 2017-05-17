В Пензенском драматическом театре прошла творческая встреча со Светланой Светличной

В Пензенском драматическом театре прошла творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Светланой Светличной, хорошо известной зрителям по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха», «Герой нашего времени» и многим другим.

Светлана Афанасьевна рассказала актерам театра о разных эпизодах своей творческой биографии и провела мастер-класс по чтению художественных текстов: в частности, в ее исполнении прозвучал финальный монолог Татьяны Лариной из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Как сообщил худрук театра Сергей Казаков, по чьей инициативе состоялась встреча, не исключено, что Светлана Светличная войдет в состав жюри предстоящего Второго международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который должен пройти на базе Пензенского драмтеатра с 25 по 30 октября этого года. Возможно, актриса станет председателем жюри.