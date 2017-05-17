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В Пензенском драматическом театре прошла творческая встреча со Светланой Светличной
Сегодня в Пензе
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В Пензенском драматическом театре прошла творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Светланой Светличной, хорошо известной зрителям по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха», «Герой нашего времени» и многим другим. Светлана Афанасьевна рассказала актерам театра о разных эпизодах своей творческой биографии и провела мастер-класс по чтению художественных текстов: в частности, в ее исполнении прозвучал финальный монолог Татьяны Лариной из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Как сообщил худрук театра Сергей Казаков, по чьей инициативе состоялась встреча, не исключено, что Светлана Светличная войдет в состав жюри предстоящего Второго международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который должен пройти на базе Пензенского драмтеатра с 25 по 30 октября этого года. Возможно, актриса станет председателем жюри.
В Пензенском драматическом театре прошла творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Светланой Светличной, хорошо известной зрителям по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха», «Герой нашего времени» и многим другим.
Светлана Афанасьевна рассказала актерам театра о разных эпизодах своей творческой биографии и провела мастер-класс по чтению художественных текстов: в частности, в ее исполнении прозвучал финальный монолог Татьяны Лариной из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Как сообщил худрук театра Сергей Казаков, по чьей инициативе состоялась встреча, не исключено, что Светлана Светличная войдет в состав жюри предстоящего Второго международного театрального фестиваля «Маскерадъ», который должен пройти на базе Пензенского драмтеатра с 25 по 30 октября этого года. Возможно, актриса станет председателем жюри.
Новость: Пензенский драматический театр 18 мая 2017
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