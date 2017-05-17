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«Урок на всю жизнь»
Сегодня в Пензе
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«Урок на всю жизнь» – уникальный проект: его создатели поставили перед собой задачу не просто рассказать об учителях, но и попытаться осмыслить их роль в жизни каждого человека. Сюжет рассказывает о современной школе, об особенностях работы учителей и воспитателей, показывая, что это не просто профессии в привычном понимании, это еще – служение и особая просветительская миссия. Фильм позволяет задуматься о важности этой профессии, о её высоком предназначении. «Это не художественный фильм, в нем нет актеров, декораций и прописанных ролей, все герои совершенно равноправны и одинаково важны: от малышей из детского сада и школьников до министра образования и науки РФ, педагоги, актеры, режиссеры, олимпийские и паралимпийские чемпионы, пенсионеры.», – сообщает федеральный портал «Российское образование». Фильм состоит из впечатлений, из рассказов-воспоминаний и сюжетов из жизни современных педагогов.
«Урок на всю жизнь» – уникальный проект: его создатели поставили перед собой задачу не просто рассказать об учителях, но и попытаться осмыслить их роль в жизни каждого человека. Сюжет рассказывает о современной школе, об особенностях работы учителей и воспитателей, показывая, что это не просто профессии в привычном понимании, это еще – служение и особая просветительская миссия. Фильм позволяет задуматься о важности этой профессии, о её высоком предназначении.
«Это не художественный фильм, в нем нет актеров, декораций и прописанных ролей, все герои совершенно равноправны и одинаково важны: от малышей из детского сада и школьников до министра образования и науки РФ, педагоги, актеры, режиссеры, олимпийские и паралимпийские чемпионы, пенсионеры.», – сообщает федеральный портал «Российское образование».
Фильм состоит из впечатлений, из рассказов-воспоминаний и сюжетов из жизни современных педагогов.
Новость: Министерство образования Пензенской области 18 мая 2017
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