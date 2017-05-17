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«Скажи телефону доверия «Да!»
Сегодня в Пензе
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Психолог отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми Муниципального бюджетного учреждения Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы провел на базе МБОУ СОШ №52 города Пензы занятие для учащихся 5 класса на тему: «Скажи телефону доверия «Да!». Цель мероприятия – информирование детей о работе службы телефона доверия. Психолог рассказывал детям о том, как появилась идея создать телефон доверия, как он работает в настоящее время. Дети узнали, в каких случаях они могут обратиться за психологической помощью и поддержкой, как будет проходить разговор, чем специалисты смогут помочь им. Подростки активно участвовали в обсуждении различных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни. Дети получили буклеты с краткой информацией о работе телефона доверия.
Психолог отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми Муниципального бюджетного учреждения Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы провел на базе МБОУ СОШ №52 города Пензы занятие для учащихся 5 класса на тему: «Скажи телефону доверия «Да!».
Цель мероприятия – информирование детей о работе службы телефона доверия.
Психолог рассказывал детям о том, как появилась идея создать телефон доверия, как он работает в настоящее время. Дети узнали, в каких случаях они могут обратиться за психологической помощью и поддержкой, как будет проходить разговор, чем специалисты смогут помочь им.
Подростки активно участвовали в обсуждении различных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни.
Дети получили буклеты с краткой информацией о работе телефона доверия.
Новость: Администрация города Пензы 18 мая 2017
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