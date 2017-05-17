Психолог отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми Муниципального бюджетного учреждения Комплексный центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района города Пензы провел на базе МБОУ СОШ №52 города Пензы занятие для учащихся 5 класса на тему: «Скажи телефону доверия «Да!».

Цель мероприятия – информирование детей о работе службы телефона доверия.

Психолог рассказывал детям о том, как появилась идея создать телефон доверия, как он работает в настоящее время. Дети узнали, в каких случаях они могут обратиться за психологической помощью и поддержкой, как будет проходить разговор, чем специалисты смогут помочь им.

Подростки активно участвовали в обсуждении различных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни.

Дети получили буклеты с краткой информацией о работе телефона доверия.