|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Май – месяц здорового сердца»
Сегодня в Пензе
|
В Пензенской области стартовал региональный этап Всероссийской акции «Май – месяц здорового сердца», цель которой – максимальное освещение вопросов профилактики и устранение факторов риска развития гипертонической болезни, широкое информирование населения о последствиях гипертонии, вызванных бесконтрольным течением болезни и обучение навыкам контроля артериального давления (АД).
В Пензенской области стартовал региональный этап Всероссийской акции «Май – месяц здорового сердца», цель которой – максимальное освещение вопросов профилактики и устранение факторов риска развития гипертонической болезни, широкое информирование населения о последствиях гипертонии, вызванных бесконтрольным течением болезни и обучение навыкам контроля артериального давления (АД).
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 18 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru