В Пензенской области стартовал региональный этап Всероссийской акции «Май – месяц здорового сердца», цель которой – максимальное освещение вопросов профилактики и устранение факторов риска развития гипертонической болезни, широкое информирование населения о последствиях гипертонии, вызванных бесконтрольным течением болезни и обучение навыкам контроля артериального давления (АД).



В среду, 17 мая 2017 года, на базе 13 многофункциональных центров Пензенской области прошли мероприятия под девизом «Узнай уровень своего артериального давления». Организатором выступил Пензенский областной центр медицинской профилактики.



Специалисты профилактического звена здравоохранения нашего региона рассказали жителям, как сохранить свое здоровье и прожить долгую и насыщенную жизнь.



Посетители МФЦ смогли измерить уровень артериального давления (АД), определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и получить консультацию врача-терапевта по коррекции выявленных факторов риска.



Участниками акции стали более 800 человек. Информационные листовки, распространенные во время акции, позволят повысить уровень информированности о факторах риска повышенного АД, мерах его профилактики и осложнениях неконтролируемой гипертензии. Артериальная гипертензия – следствие постоянных стрессов, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, курения и злоупотребления алкоголем.



Многие пациенты не знают о своем заболевании или не придают значения головным и сердечным болям, одышке, аритмии. Если длительное время не лечить болезнь, необратимо изменяются сосуды сердца, головного мозга, почек, сетчатки глаза, что приведет к инфаркту или инсульту. Раннее выявление артериальной гипертензии является первым шагом на пути борьбы с этой проблемой.



Мероприятия в Пензенской области в рамках Всероссийской акции будут продолжены. В четверг, 18 мая 2017 года, «Точки измерения АД» будут работать на автовокзалах и автостанциях по Пензенской области.



Всероссийская акция проводится под эгидой Всемирной антигипертензивной лиги (WHL) и международного общества по гипертонии (ISH), при поддержке Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Российского кардиологического научно-производственного комплекса (ФГБУ РКНПК) в России.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 18 мая 2017