В городской администрации состоялось заседание штаба по ЖКХ, которое провели начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов и начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин.

В настоящее время полным ходом идет процесс гидравлических испытаний системы отопления, который позволяет до начала сезона выявить и заменить проблемные участки сетей.

В этот день участникам штаба напомнили, что в текущем году паспорта готовности к новому отопительному периоду объектам здравоохранения и соцкультбыта нужно сдать до 15 августа, а ресурсоснабжающим организациям – к 1 октября.

Обсуждая вопрос благоустройства территорий, Андрей Гришин обратил внимание на то, что покос травы проходит недостаточно эффективно, и дал поручение усилить данный вид работ.