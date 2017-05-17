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В настоящее время полным ходом идет процесс гидравлических испытаний системы отопления
Сегодня в Пензе
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В городской администрации состоялось заседание штаба по ЖКХ, которое провели начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов и начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин. В настоящее время полным ходом идет процесс гидравлических испытаний системы отопления, который позволяет до начала сезона выявить и заменить проблемные участки сетей. В этот день участникам штаба напомнили, что в текущем году паспорта готовности к новому отопительному периоду объектам здравоохранения и соцкультбыта нужно сдать до 15 августа, а ресурсоснабжающим организациям – к 1 октября. Обсуждая вопрос благоустройства территорий, Андрей Гришин обратил внимание на то, что покос травы проходит недостаточно эффективно, и дал поручение усилить данный вид работ.
В городской администрации состоялось заседание штаба по ЖКХ, которое провели начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов и начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин.
В настоящее время полным ходом идет процесс гидравлических испытаний системы отопления, который позволяет до начала сезона выявить и заменить проблемные участки сетей.
В этот день участникам штаба напомнили, что в текущем году паспорта готовности к новому отопительному периоду объектам здравоохранения и соцкультбыта нужно сдать до 15 августа, а ресурсоснабжающим организациям – к 1 октября.
Обсуждая вопрос благоустройства территорий, Андрей Гришин обратил внимание на то, что покос травы проходит недостаточно эффективно, и дал поручение усилить данный вид работ.
Новость: Администрация города Пензы 18 мая 2017
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