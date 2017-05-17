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Первый год обучения в Яндекс.Лицее успешно закончили 54 лицеиста
Сегодня в Пензе
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Яндекс.Лицей — новый, не имеющий аналогов в регионе, образовательный проект, направленный на изучение основ программирования на языке Python. Первый год обучения успешно закончили 54 лицеиста. Выпускников ждет ещё один год в Яндекс.Лицее, который стартует уже в сентябре. Обучение проходило на базе технопарка «Рамеев» и Губернского лицея-интерната для одаренных детей. С ребятами работали педагоги, которые прошли специальную подготовку в компании Яндекс. В течение первого года школьники познакомились с функциональным, процедурным и объектно-ориентированным программированием, научились работать с различными данными, в том числе обрабатывать изображения, и могут решать практические задачи разной сложности. «Надеюсь, что выпускники Яндекс.Лицея по окончании школы продолжат учебу в вузах области. И приглашаю выпускников 9 классов продолжить учебу на базе пензенского IT-колледжа» - сказал Андрей Кулинцев. Руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова и методист проекта Александр Паволоцкий вместе с руководителями образовательных площадок проекта в Пензе вручили ребятам сертификаты, подтверждающие освоение образовательной программы. Лучшим среди учащихся Яндекс.Лицея стал Илья Пронин, который, помимо сертификата, получил книгу с автографом основателя Яндекса Аркадия Воложа.
Яндекс.Лицей — новый, не имеющий аналогов в регионе, образовательный проект, направленный на изучение основ программирования на языке Python.
Первый год обучения успешно закончили 54 лицеиста. Выпускников ждет ещё один год в Яндекс.Лицее, который стартует уже в сентябре.
Обучение проходило на базе технопарка «Рамеев» и Губернского лицея-интерната для одаренных детей. С ребятами работали педагоги, которые прошли специальную подготовку в компании Яндекс. В течение первого года школьники познакомились с функциональным, процедурным и объектно-ориентированным программированием, научились работать с различными данными, в том числе обрабатывать изображения, и могут решать практические задачи разной сложности.
«Надеюсь, что выпускники Яндекс.Лицея по окончании школы продолжат учебу в вузах области. И приглашаю выпускников 9 классов продолжить учебу на базе пензенского IT-колледжа» - сказал Андрей Кулинцев.
Руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова и методист проекта Александр Паволоцкий вместе с руководителями образовательных площадок проекта в Пензе вручили ребятам сертификаты, подтверждающие освоение образовательной программы. Лучшим среди учащихся Яндекс.Лицея стал Илья Пронин, который, помимо сертификата, получил книгу с автографом основателя Яндекса Аркадия Воложа.
Новость: Правительство Пензенской области 18 мая 2017
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