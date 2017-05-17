Первый год обучения в Яндекс.Лицее успешно закончили 54 лицеиста

Яндекс.Лицей — новый, не имеющий аналогов в регионе, образовательный проект, направленный на изучение основ программирования на языке Python.

Первый год обучения успешно закончили 54 лицеиста. Выпускников ждет ещё один год в Яндекс.Лицее, который стартует уже в сентябре.

Обучение проходило на базе технопарка «Рамеев» и Губернского лицея-интерната для одаренных детей. С ребятами работали педагоги, которые прошли специальную подготовку в компании Яндекс. В течение первого года школьники познакомились с функциональным, процедурным и объектно-ориентированным программированием, научились работать с различными данными, в том числе обрабатывать изображения, и могут решать практические задачи разной сложности.



На торжественном закрытии первого года обучения в Яндекс.Лицее с приветственным словом к участникам мероприятия обратился Первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

«Надеюсь, что выпускники Яндекс.Лицея по окончании школы продолжат учебу в вузах области. И приглашаю выпускников 9 классов продолжить учебу на базе пензенского IT-колледжа» - сказал Андрей Кулинцев.

Руководитель Яндекс.Лицея Марина Суслова и методист проекта Александр Паволоцкий вместе с руководителями образовательных площадок проекта в Пензе вручили ребятам сертификаты, подтверждающие освоение образовательной программы. Лучшим среди учащихся Яндекс.Лицея стал Илья Пронин, который, помимо сертификата, получил книгу с автографом основателя Яндекса Аркадия Воложа.